असम की चबुआ-लाहोवल विधानसभा सीट पर कुल 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की चबुआ-लाहोवल विधान सभा सीट से Bhupen Singh Murari, Jharkhand Mukti Morcha से, Binod Hazarika, BJP से, Inus Kumar Kandapan, AITC से, Pranjal Ghatowar, INC से उम्मीदवार हैं।

असम में चबुआ-लाहोवल विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। चबुआ-लाहोवल विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

चबुआ-लाहोवल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chabua Lahowal Election Result 2026

यहां देखें चबुआ-लाहोवल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chabua Lahowal (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चबुआ-लाहोवल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhupen Singh Murari Rs 51,17,000 ~ 51 Lacs+ / Rs 2,68,608 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 32 Graduate Binod Hazarika Rs 3,92,71,570 ~ 3 Crore+ / Rs 42,16,821 ~ 42 Lacs+ Cases Age Education 0 49 10th Pass Inus Kumar Kandapan / Cases Age Education 0 39 12th Pass Pranjal Ghatowar Rs 5,00,36,901 ~ 5 Crore+ / Rs 9,68,872 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Post Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।