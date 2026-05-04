Canning Purba Assembly Election Result 2026 (कैनिंग पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कैनिंग पूर्व विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कैनिंग पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Saokat Molla को उम्मीदवार बनाया। वहीं Rashtriya Secular Majlis Party ने Gazi Shahabuddin Siraji को उम्मीदवार बनाया। कैनिंग पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के शौकत मोल्ला ने जीत हासिल की थी। कैनिंग पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 53007 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Rashtriya Secular Majlis Party उम्मीदवार गाज़ी शाहबुद्दीन सिराजी को हराया था।

कैनिंग पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Canning Purba Election Result 2026

यहां देखें कैनिंग पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Canning Purba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कैनिंग पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arabul Islam Rs 3,47,67,198 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 27 59 10th Pass Ashim Sanpui Rs 3,51,29,000 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 38 Post Graduate Bikash Das / Cases Age Education 0 49 Post Graduate Isarafil Molya Rs 28,35,660 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 8th Pass Md Baharul Islam Rs 1,86,68,941 ~ 1 Crore+ / Rs 6,68,265 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 4 38 Graduate Sabir Ali Sardar / Cases Age Education 4 36 12th Pass Siraj Ali Molla Rs 3,18,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 41 8th Pass Sujit Naskar Rs 5,43,641 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 10th Pass

कैनिंग पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Canning Purba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कैनिंग पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Saokat Molla 2016 Saokat Molla 2011 Abdur Razzak Molla

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।