Canning Paschim Assembly Election Result 2026 (कैनिंग पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Paresh Ram Das को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Arnab Roy को उम्मीदवार बनाया। कैनिंग पश्चिम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के परेश राम दास ने जीत हासिल की थी। कैनिंग पश्चिम सीट पर हार जीत का अंतर 35243 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अर्नब रॉय को हराया था।

कैनिंग पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Canning Paschim Election Result 2026

यहां देखें कैनिंग पश्चिम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Canning Paschim (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dilip Sanfui Rs 1,000 ~ 1 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 12th Pass Haran Chandra Mistry Rs 36,51,865 ~ 36 Lacs+ / Rs 12,28,988 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Graduate Milan Das / Cases Age Education 0 32 Graduate Paresh Ram Das Rs 1,03,95,662 ~ 1 Crore+ / Rs 34,58,906 ~ 34 Lacs+ Cases Age Education 9 48 Graduate Prabir Mondal Rs 14,73,600 ~ 14 Lacs+ / Rs 1,76,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Post Graduate Prasanta Bayen / Cases Age Education 0 48 Post Graduate Prasanta Das Rs 4,78,492 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 8th Pass Ramprasad Mistry Rs 24,23,000 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 8th Pass

कैनिंग पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Canning Paschim Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कैनिंग पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Paresh Ram Das 2016 Shyamal Mondal 2011 Shyamal Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।