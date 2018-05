Election Commission of India, By Election Result 2018 LIVE: चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी परिणाम देखे जा सकते हैं।

Election Commission of India, By Election Result 2018 LIVE, up Chunav Result 2018, bypoll Election Result 2018 at www.eciresults.nic.in: चार लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर सोमवार (28 मई) को उपचुनाव हुए थे। आज (31 मई) इन्हीं सीटों पर वोटों की गिनती की जाएगी। शाम तक चुनाव आयोग इन सभी सीटों के नतीजे जारी कर देगा। चारों लोकसभा सीटों से सबसे अहम उत्तर प्रदेश की कैराना सीट मानी जा रही है। वहीं, महाराष्ट्र की भंडारा-गोंडिया और पालघर के अलावा नागालैंड की एक संसदीय सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। हालांकि, सोमवार को कई जगहों पर मतदाने के बीच ईवीएम-वीवीपैट मशीनों को लेकर शिकायतें भी आई थीं। ऐसे में उन सीटों पर बुधवार (30 मई) को दोबारा मतदान कराया गया। कैराना, भंडारा गोंडिया और नगालैंड में इसी के चलते पुनःमतदान कराया गया।

महाराष्ट्र के पालघर और भंडारा-गोंडिया लोकसभा सीटों पर इस उपचुनाव में चारों प्रमुख पार्टियों बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़े किए। चुनाव आयोग ने कैराना, भंडारा गोंडिया और नगालैंड की लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मतदान के दौरान वीवीपैट मशीनों में खराबी की शिकायतों के मद्देनजर कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा से वोटिंग कराने का फैसला लिया।

कैराना में सत्तारूढ़ बीजेपी को विपक्ष ने टक्कर दी है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हो गई थी। उनकी बेटी मृगांका सिंह उप चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल की तबस्सुम हसन से है, जिन्हें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा, तीनों का ही समर्थन हासिल है।

वहीं, 10 विधानसभा क्षेत्रों में जहां वोटिंग हुईं, उनमें महाराष्ट्र की पालस कड़ेगांव, यूपी की नूरपुर, बिहार की जोकिहाट, झारखंड की गोमिया और सिल्ली, केरल की चेंगनुर, मेघालय की अमपती, पंजाब की शाहकोट, उत्तराखंड की थराली और पश्चिम बंगाल की महेशताला सीट शामिल है।

इन सभी सीटों पर हुए उपचुनाव के नजीते चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकेंगे। आपको इंटरनेट पर इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट eciresults.nic.in पर जाना होगा। आयोग की साइट के अलावा आप जनसत्ता डॉट कॉम पर भी चुनावी नतीजों से जुड़े पल-पल के अपडेट्स पा सकते हैं।

