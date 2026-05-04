Burwan Assembly Election Result 2026 (बुरवान विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बुरवान विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बुरवान विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Jiban Krishna Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Amiya Kumar Das को उम्मीदवार बनाया। बुरवान सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के जीवन कृष्ण साहा ने जीत हासिल की थी। बुरवान सीट पर हार जीत का अंतर 2749 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अमिय कुमार दास को हराया था।

बुरवान विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Burwan Election Result 2026

यहां देखें बुरवान की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Burwan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बुरवान विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananda Das Bagdi Rs 4,23,561 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 10th Pass Prosenjit Hazra Rs 4,000 ~ 4 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 10th Pass Protima Rajak / Cases Age Education 1 48 Graduate Radhikanath Bagdi Rs 10,83,500 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 10th Pass Rakesh Bagdi Rs 25,000 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 8th Pass Sanjit Das / Cases Age Education 1 45 Graduate Shasthi Charan Mal Rs 16,94,559 ~ 16 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 76 Graduate Sukhen Kumar Bagdi Rs 14,07,000 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 60 10th Pass Sunita Konai / Cases Age Education 0 30 10th Pass

बुरवान में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Burwan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बुरवान में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jiban Krishna Saha 2016 Protima Rajak 2011 Protima Rajak

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।