Lok Sabha Election 2019: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गुरुवार (25 अप्रैल) को आयोजित समाजवादी पार्टी की रैली में एक सांड ने जमकर आतंक मचाया। बताया जा रहा है कि सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के चुनाव क्षेत्र में चनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाले थे। ऐसे में उनके हेलीकॉप्टर लैंड होने पहले ही वहां एक सांड आ गया जिसने जमकर आतंक मचाया।

ऐसे पाया सांड पर काबू: बता दें कि कन्नौज के तिरवा में गुरुवार (25 अप्रैल) को मायावती और अखिलेश यादव की एक चुनावी रैली थी। रैली के दौरान उनके हेलीकॉप्टर को जिस हेलीपैड पर उतरना था वहां एक सांड के आ जाने से पूरी रैली में अफरा-तफरी मच गई। सांड ने इस कदर आतंक मचाया कि उनके हेलीकॉप्टर भी नीचे नहीं उतर पाए और ऊपर ही मडराते रहे। बता दें कि सांड को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। पुलिस के साथ कार्यकर्ता और फायर ब्रिगेड भी उसे पकड़ने में लगे थे। जिसके बाद करीब आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सांड को पकड़ा गया और हेलीपैड और मैदान के क्षेत्र से उसे बाहर किया गया। वहीं सांड को पकड़ने के दौरान एक व्यक्ति घायल भी हो गया था।

21 महीनों में हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, लेकिन पिछले 2 सालों में जनता 5 करोड़ आवारा पशुओं से परेशान हो गई है। अगर सरकार राजनीतिक कार्यक्रमों में सांड को घुसने से नहीं रोक पा रही है, तो ग़रीब किसानों का क्या हाल हो रहा होगा यह बस वही जानते होंगे। pic.twitter.com/6hQcYSbWqp — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 25, 2019

अखिलेश ने किया डीजीपी से बातः रैली में सांड के होने की खबर जब अखिलेश यादव को मिली तो उन्होंने डीजीपी ओपी सिंह को फोन किया और पूरी बात बताई। बताया जा रहा है कि सांड द्वारा रैली में उपद्रव मचाने की बात को अखिलेश ने रैली में जिक्र तो नहीं किया। लेकिन अखिलेश ने मंच से ऐलान किया कि चुनाव के नतीजों के बाद सांड से भिड़ंत में जो शख्स घायल हुआ है उसे सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि कन्नौज में एसपी-बीएसपी और आरएलडी के महागठबंधन के तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, वही बीजेपी ने इस बार कन्नौज से सुब्रत पाठक को उतारा है। गौरतलब है कि कन्नौज में चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होंगे।

ट्विटर पर किया बीजेपी पर वार: वहीं अखिलेश ने ट्विटर पर भाजपा पर हमला करते हुए लिखा- ’21 महीनों में हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, लेकिन पिछले 2 सालों में जनता 5 करोड़ आवारा पशुओं से परेशान हो गई है। अगर सरकार राजनीतिक कार्यक्रमों में सांड को घुसने से नहीं रोक पा रही है, तो ग़रीब किसानों का क्या हाल हो रहा होगा यह बस वही जानते होंगे।’

