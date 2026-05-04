Budge Budge Assembly Election Result 2026 (बज बज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बज बज विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बज बज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ashok Kumar Deb को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dr. Tarun Kumar Adak को उम्मीदवार बनाया। बज बज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अशोक कुमार देब ने जीत हासिल की थी। बज बज सीट पर हार जीत का अंतर 44714 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार डॉ. तरुण कुमार अदक को हराया था।

बज बज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Budge Budge Election Result 2026

यहां देखें बज बज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Budge Budge (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बज बज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashok Kumar Deb Rs 46,96,469 ~ 46 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 76 Graduate Professional Basudeb Kabri Rs 27,02,695 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 10th Pass Dr Tarun Kumar Adak / Cases Age Education 4 65 Graduate Professional Kajal Dutta Rs 1,00,24,806 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Mainur Khan Rs 26,353 ~ 26 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Graduate Mujibar Rahman Kayal / Cases Age Education 0 73 12th Pass Tanmoy Sardar Rs 38,187 ~ 38 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 12th Pass

बज बज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Budge Budge Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बज बज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashok Kumar Deb 2016 Ashok Kumar Deb 2011 Ashok Kumar Deb

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।