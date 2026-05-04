असम की बोरखोला विधानसभा सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की बोरखोला विधान सभा सीट से Amalendu Das, IND से, Amit Kumar Kalwar, INC से, Hifzur Rahman Laskar, IND से, Jahurul Islam Barbhuiya, IND से, Kishor Nath, BJP से, Sompa Dey, SUCI(C) से उम्मीदवार हैं।

असम में बोरखोला विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। बोरखोला विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

बोरखोला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Borkhola Election Result 2026

यहां देखें बोरखोला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Borkhola (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बोरखोला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amalendu Das Rs 96,33,013 ~ 96 Lacs+ / Rs 15,00,000 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Others Amit Kumar Kalwar Rs 12,24,51,862 ~ 12 Crore+ / Rs 1,87,68,680 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Hifzur Rahman Laskar / Cases Age Education 0 41 12th Pass Jahurul Islam Barbhuiya Rs 2,52,07,457 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 12th Pass Kishor Nath Rs 7,45,81,925 ~ 7 Crore+ / Rs 1,89,91,926 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 60 10th Pass Sompa Dey / Cases Age Education 0 46 Post Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।