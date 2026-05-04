Bongaigaon Assembly Election Result 2026 (बोंगईगांव विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बोंगईगांव विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बोंगईगांव विधानसभा सीट पर इस बार Asom Gana Parisad ने Phani Bhusan Choudhury को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Shankar Prasad Ray को उम्मीदवार बनाया। बोंगईगांव सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Asom Gana Parisad के फानी भूषण चौधरी ने जीत हासिल की थी। बोंगईगांव सीट पर हार जीत का अंतर 38167 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार शंकर प्रसाद राय को हराया था।

बोंगईगांव विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bongaigaon Election Result 2026

यहां देखें बोंगईगांव की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bongaigaon (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बोंगईगांव विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Chakradhar Das Rs 30,51,06,222 ~ 30 Crore+ / Rs 3,37,70,403 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 56 10th Pass Diptimayee Choudhury Rs 3,92,48,179 ~ 3 Crore+ / Rs 1,72,995 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 65 12th Pass Girish Baruah / Cases Age Education 1 49 10th Pass Pranita Barman Rs 1,22,082 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 12th Pass Rajan Gupta Rs 1,22,02,908 ~ 1 Crore+ / Rs 36,51,125 ~ 36 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Graduate Subrata Sarkar / Cases Age Education 0 31 Graduate

बोंगईगांव में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bongaigaon Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बोंगईगांव में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Phani Bhusan Choudhury 2016 Phani Bhusan Choudhury 2011 Phani Bhusan Choudhury

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।