Bolpur Assembly Election Result 2026 (बोलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बोलपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बोलपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sinha Chandranath को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Anirban Ganguly को उम्मीदवार बनाया। बोलपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के चंद्रनाथ सिन्हा ने जीत हासिल की थी। बोलपुर सीट पर हार जीत का अंतर 22280 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली को हराया था।

बोलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bolpur Election Result 2026

यहां देखें बोलपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bolpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बोलपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arun Das Rs 41,976 ~ 41 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 8th Pass Bapi Soren Rs 13,99,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Post Graduate Chandranath Sinha / Cases Age Education 1 63 Post Graduate Das Samiran Rs 10,280 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 10th Pass Dilip Ghosh Rs 52,98,340 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 64 Graduate Professional Mihir Kumar Banerjee / Cases Age Education 0 72 12th Pass Rathin Sen Rs 1,09,58,204 ~ 1 Crore+ / Rs 50,000 ~ 50 Thou+ Cases Age Education 0 55 Post Graduate Samarjit Barman Rs 34,93,750 ~ 34 Lacs+ / Rs 18,00,000 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Graduate Saurav Mudi / Cases Age Education 0 45 12th Pass Syed Sarwardi (Bapon) Rs 71,60,317 ~ 71 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 36 12th Pass

बोलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bolpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बोलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Chandra Nath Sinha 2016 Chandranath Sinha 2011 Chandra Nath Sinha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।