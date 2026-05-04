असम की बोको-चायगांव विधानसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की बोको-चायगांव विधान सभा सीट से Bhoglal Rabha, AITC से, Ganseng B. Sangma, National Peoples Party से, Jamuna Rabha, IND से, Labanya Boro, IND से, Manoj Basumatary, United Peoples Party Liberal से, Raju Mesh, BJP से, Ramen Singh Rabha, INC से उम्मीदवार हैं।

असम में बोको-चायगांव विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। बोको-चायगांव विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

बोको-चायगांव विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Boko Chaygaon Election Result 2026

यहां देखें बोको-चायगांव की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Boko Chaygaon (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बोको-चायगांव विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhoglal Rabha Rs 27,81,147 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 12th Pass Ganseng B. Sangma Rs 93,16,000 ~ 93 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Professional Jamuna Rabha / Cases Age Education 0 38 8th Pass Labanya Boro Rs 1,15,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 12th Pass Manoj Basumatary Rs 16,83,154 ~ 16 Lacs+ / Rs 19,37,972 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 44 12th Pass Raju Mesh / Cases Age Education 0 47 Graduate Ramen Singh Rabha Rs 54,45,000 ~ 54 Lacs+ / Rs 39,74,708 ~ 39 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Post Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।