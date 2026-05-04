Bokakhat Assembly Election Result 2026 (बोकाखाट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बोकाखाट विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बोकाखाट विधानसभा सीट पर इस बार Asom Gana Parisad ने Atul Bora को उम्मीदवार बनाया। वहीं Independent ने Pranab Doley को उम्मीदवार बनाया। बोकाखाट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Asom Gana Parisad के अतुल बोरा ने जीत हासिल की थी। बोकाखाट सीट पर हार जीत का अंतर 45181 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Independent उम्मीदवार प्रणब डोले को हराया था।

बोकाखाट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bokakhat Election Result 2026

यहां देखें बोकाखाट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bokakhat (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बोकाखाट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Atul Bora Rs 6,87,99,900 ~ 6 Crore+ / Rs 19,88,330 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 1 65 Post Graduate Bibekananda Rajowar Rs 6,03,090 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass Hari Prasad Saikia / Cases Age Education 0 56 Graduate Hemanta Doloi Rs 11,70,000 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 12th Pass Jiten Gogoi Rs 9,67,11,100 ~ 9 Crore+ / Rs 50,00,000 ~ 50 Lacs+ Cases Age Education 1 64 8th Pass Pranab Doley / Cases Age Education 2 40 Post Graduate

बोकाखाट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bokakhat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बोकाखाट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Atul Bora 2016 Atul Bora 2011 Arun Phukan

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।