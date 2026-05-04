Bokajan Assembly Election Result 2026 (बोकाजन विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बोकाजन विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बोकाजन विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Numal Momin को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Raton Engti को उम्मीदवार बनाया। बोकाजन सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के नुमल मोमिन ने जीत हासिल की थी। बोकाजन सीट पर हार जीत का अंतर 17885 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार रैटन एंग्टी को हराया था।

बोकाजन विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bokajan Election Result 2026

यहां देखें बोकाजन की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bokajan (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बोकाजन विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Raju Rongpi Rs 17,01,500 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Graduate Raton Engti Rs 3,22,12,976 ~ 3 Crore+ / Rs 23,99,449 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 0 56 12th Pass Renuka Timungpi / Cases Age Education 0 50 10th Pass Samuel Rongpi Ejang Rs 56,95,000 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 10th Pass Surjya Rongphar Rs 6,28,64,708 ~ 6 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate

बोकाजन में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bokajan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बोकाजन में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Numal Momin 2016 Numal Momin 2011 Klengdoon Engti

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।