Lok Sabha Chunav: 2024 से पहले मुस्लिमों को ‘मोदी मित्र’ बनाएगी BJP! देवबंद से हो रही खास कार्यक्रम की शुरुआत

BJP ऐसे अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश कर रही है जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का काम पसंद है।

देवबंद से बीजेपी कर रही खास कार्यक्रम की शुरुआत (File Photo- PTI)

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी हर फ्रंट पर तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक लोगों तक पहुंचने के लिए बीजेपी एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देने जा रहा है जो पीएम नरेंद्र मोदी के विजन और इनिशिएटिव्स की तारीफ करते हैं। गुरुवार 22 जून को बीजेपी यूपी के देवबंद में करीब 150 मुस्लिमों को ‘मोदी मित्र सर्टिफिकेट’ देगी। देवबंद इसलिए भी खास है क्योंकि इस शहर में इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा सेंटर है। देवबंद में होने वाले इस समारोह में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के आमंत्रित लाभार्थी भी शामिल होंगे। बीजेपी का यह कार्यक्रम अल्पसंख्यकों तक पहुंचने और उनकी सपोर्ट पाने के लिए इस साल जनवरी में बीजेपी द्वारा शुरू किए गए एक नए मिशन का हिस्सा है। इस मिशन के तहत बीजेपी पीएम मोदी के मैसेज और कल्याणकारी योजनाओं को अल्पसंख्यकों तक ले जाकर एक सपोर्ट बेस तैयार करना चाहती है।

