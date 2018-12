बिहार की सियासत में फिर उथल-पुथल शुरू हो गई है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उपाध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी प्रशांत किशोर के बीच तनातनी शुरू हो गई है। भाजपा ने प्रशांत किशोर पर 5 दिसंबर को होने वाले पटना विश्वविद्यालय छात्र परिषद के चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि भाजपा और जेडीयू दोनों गठबंधन के साथी हैं।

दोनों के छात्र संगठनों में हुई थी झड़प

भाजपा विधायकों संजय पासवान, अरुण सिन्हा, नितिन नवीन और संजीव चौरसिया ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जेडीयू की छात्र ईकाई के बीच झड़प भी हुई थी। इस दौरान छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और जेडीयू के सदस्य दिव्यांशु भारद्वाज को एबीवीपी के छात्रों द्वारा पीटे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। इस घटना के बाद पटना पुलिस ने एबीवीपी के प्रदेश कार्यालय में छापा भी मारा था। भाजपा ने जेडीयू पर इस कार्रवाई के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया।

Abhinav Prakash,ABVP's Patna University President candidate: We respect him(JDU's Prashant Kishor), but he should not interfere in the university student elections, he is interfering a lot. A university election should be limited to students pic.twitter.com/UjnOTkdXrm

वहीं प्रशांत किशोर ने एबीवीपी पर तंज कसते हुए कहा, ‘पटना यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में संभावित हार की घबराहट मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने से कम नहीं होगी।’ उन्होंने एबीवीपी के छात्रों से कहा कि ऐसे तत्वों को अपनी पहचान बनाने से बेहतर है आपको कुछ अच्छा करना चाहिए।

The news about my injury is false. I'm fine, thanks for the concern. @ABVPVoice u need to do better than let few hooligans & antisocial elements become your face in Bihar. पटना यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में संभावित हार की घबराहट मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने से कम नहीं होगी।

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 3, 2018