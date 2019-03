Lok Sabha Election 2019: मंगलवार को भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश की 29 और पश्चिम बंगाल की 10 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया। इस लिस्ट में आज ही भाजपा में शामिल हुईं जयाप्रदा का भी नाम शामिल रहा। वहीं इस लिस्ट में मेनका गांधी और वरुण गांधी की सीट भी बदली नजर आई।

वरुण और मेनका की सीटों की अदला-बदली : केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को वरुण गांधी की सीट सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है। जबकि वरुण गांधी को मेनका गांधी की सीट पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी दोनों की सीटें आपस में बदली हैं। इसके साथ ही रामपुर सीट से भाजपा की ओर से जयाप्रदा मैदान में उतरेंगी। यानी जयाप्रदा का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान से होगा।

BJP releases list of 29 candidates for Uttar Pradesh & 10 candidates for West Bengal for #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/GePR3s4tQs

— ANI (@ANI) March 26, 2019