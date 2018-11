तेलंगाना के निजामाबाद में भाजपा के जिला कार्यालय में शुक्रवार (2 नवंबर) को कार्यकर्ताओं के गुट ने जमकर तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं द्वारा ये तोड़फोड़ राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद की गई। प्रदर्शन करने वालों की पहचान भाजपा के राज्य सचिव धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के समर्थकों के तौर पर की गई। बता दें कि भाजपा नेतृत्व ने विधानसभा चुनावों में निजामाबाद सीट से उनका टिकट काट दिया था। भाजपा नेतृत्व के इस फैसले से धनपाल सूर्यनारायण के समर्थक भड़क गए। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ निजामाबाद जिले और हैदराबाद के श्रीरंगमपल्ली इलाके में भी प्रदर्शन किए गए।

वहीं निजामाबाद जिले में भड़के हुए गुप्ता समर्थकों ने भाजपा के जिला मुख्यालय में फर्नीचर तोड़ दिया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। भाजपा ने शुक्रवार को तेलंगाना के लिए 28 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। अभी तक तेलंगाना में भाजपा के 119 में से 66 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है।

#Telangana: BJP workers in Nizamabad vandalised party’s district headquarters yesterday after Dhanpal Suryanarayana Gupta was not given a ticket to contest assembly elections from Nizamabad constituency. BJP yesterday released the second list of candidates for assembly polls. pic.twitter.com/pyXHFXXzdL

— ANI (@ANI) November 3, 2018