कर्नाटक में एच डी कुमारस्वामी नीत कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार से दो विधायकों ने मंगलवार को अपना समर्थन वापस ले लिया। एच नागेश (निर्दलीय) और आर शंकर (केपीजेपी) ने राज्यपाल वजुभाईवाला को पत्र लिख कर अपने इस फैसले से अवगत कराया है। फिलहाल मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए इन विधायकों ने राज्यपाल से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। वहीं, दूसरी ओर कर्नाटक के भाजपा विधायक हरियाणा के रिसार्ट में ठहरे हुए हैं। कर्नाटक में इस उठापटक के बीच बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि अगले दो-तीन दिन में राज्य में भाजपा की सरकार बन जाएगी।

भाजपा विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राम शिंदे ने दावा किया कि अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा, “कर्नाटक चुनाव में समय भाजपा को बहुमत मिला था और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी कुमार स्वामी की। इससे कई लोगों में असंतोष था। जिन दो विधायकों ने सरकार से समर्थन लिया है, उन्होंने यह जरूर सोचा होगा कि वे भाजपा के साथ जाएंगे। मुझे यह आभास हो रहा है कि आनेवाले दिनों में ‘ऑपरेशन लोटस’ सफल होगा। कुमारस्वामी ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि उनके पास बहुमत है। लेकिन असल में उनके पास बहुमत नहीं है। आने वाले अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनेगी।”

BJP’s Ram Shinde on 2 Independent MLAs withdraw support from Karnataka govt: They must have thought that they should join BJP that received the mandate instead of those who formed unnatural alliance. I’m getting a feeling that Operation Lotus will be successful in the coming days pic.twitter.com/5D9P1DlrUH

— ANI (@ANI) January 15, 2019