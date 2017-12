गुजरात चुनाव नतीजे 2017: कांग्रेस की हार पर बीजेपी ने ली चुटकी, पोस्ट किया ‘मौका-मौका’ वीडियो

गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोबारा सरकार बनाती दिख रही है। मतगणना के रुझानों में भाजपा 182 में से 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस लगभग 81 सीटों पर आगे है। भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें और कांग्रेस ने 61 सीटें जीती थीं। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बननी तय है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर बीजेपी 43 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 20-21 सीटों पर ही जीत मिलने के आसार हैं। बीजेपी की इस जीत पर पार्टी के नेताओं और समर्थकों की खुशी देखने लायक है। जीत के इस माहौल में बीजेपी आई सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस की चुटकी ली है।

विश्व कप जैसे किसी भी बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भारत से ना जीत पाने पर बने मौका-मौका ऐड को एडिट कर अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। इस ऐड में पाकिस्तानी समर्थक को कांग्रेस दिखाया और टूर्नामेंट को गुजरात चुनाव दिखा कर वीडियो एडिट किया गया है। वीडियो में राहुल गांधी की तस्वीर भी जोड़ी गई है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा- गुजरात का में कांग्रेस की जीत का कभी ना पूरा होने वाले सपने का इंतजार और लंबा हुआ।

Congress’s never ending wait for that elusive win in Gujarat just got longer… pic.twitter.com/dRGpuKgsbz

— Amit Malviya (@malviyamit) December 18, 2017