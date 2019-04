Lok Sabha Election 2019 के लिए प्रचार-प्रसार के दौरान गुजरात के फतेहपुर से बीजेपी विधायक पर वोटर्स को धमकी देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विधायक रमेश कटारा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी साहब (पीएम नरेंद्र मोदी) ने पोलिंग बूथ में कैमरे लगवा रखे हैं। अगर कांग्रेस को वोट दिया तो उन्हें पता लग जाएगा। फिर आपको काम नहीं मिलेगा।

क्या बोले विधायक रमेश कटारा: न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, विधायक रमेश कटारा ने जनसभा में कहा, ‘‘आपको ईवीएम पर कमल के निशान और जसवंत सिंह भाभोर (बीजेपी प्रत्याशी) की फोटो दिखाई देगी। आपको वही बटन दबाना है। ऐसे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब ने इस बार कैमरे लगवा रखे हैं। कौन बीजेपी को वोट देगा और कौन कांग्रेस को वोट देता है, सब पता लगा जाएगा। आधार कार्ड सहित अन्य कार्डों पर आपकी तस्वीर है। ऐसे में अगर आपके बूथ से कम वोट मिलते हैं तो पता लगाया जाएगा कि किसने वोट नहीं दिया और फिर आपको काम नहीं मिलेगा।’’

BJP MLA from Fatehpura, Ramesh Katara: Who voted for BJP, who for Congress, it can be seen. Aadhaar Card & all cards have your photo now, if there are less votes from your booth then he will come to know who did not cast vote & then you will not get work. #Gujarat (15.04) (2/2) pic.twitter.com/JZT4azsRBD

