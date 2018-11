राजस्थान में भाजपा ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। अपनी तीसरी लिस्ट में भाजपा ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सवाई माधोपुर सीट से विधायक और जयपुर राजघराने की सदस्य दीया कुमारी का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह आशा कुमारी मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले भाजपा में शामिल हुए रामकिशोर सैनी को बांदीकुई से टिकट दिया गया है। बता दें कि अब तक भाजपा के 170 प्रत्याशी तय हो चुके हैं। गौरतलब है कि पहली सूची में 131 और दूसरी सूची में 31 प्रत्याशी घोषित किए थे।

Third list of 8 BJP candidates for upcoming Rajasthan Assembly elections finalised by BJP CEC today. @BJP4Rajasthan pic.twitter.com/KK9bTO5uFE

— BJP (@BJP4India) November 17, 2018