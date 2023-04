Karnataka Assembly Elections: बीजेपी के 189 प्रत्याशियों में 52 नए चेहरे, येदियुरप्पा के बेटे को भी मिला टिकट

Karnataka विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 189 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम सिद्दारमैया के खिलाफ वरुणा सीट से वी सोमन्ना को प्रत्याशी बनाया गया है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है (ANI)

कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Vidhansabha Chunav) के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा (BS Yediurappa) के बेटे विजयेंद्र का नाम शामिल है। वह अपने पिता की परंपरागत शिकारीपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि पहली लिस्ट में घोषित किए गए उम्मीदवारों में से 52 नए चेहरे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एकबार फिर से शिग्गांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि को चिकमंगलूर से उतारा गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम सिद्दारमैया के खिलाफ वरुणा सीट से वी सोमन्ना को प्रत्याशी बनाया गया है। वी सोमन्ना चामराजनगर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक सरकार में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर के चिकबलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। डॉ अश्वथनारायण सीएन मल्लेश्वरम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य मंत्री आर अशोक को बीजेपी ने 2 सीटों- पद्मनाभनगर और कनकपुरा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। कनकपुरा सीट पर कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार (Congress Leader DK Shivkumar) भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक अन्य मंत्री बी श्रीरामुलु बेल्लारी ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। Also Read Karnataka: पूर्व सीएम ने नहीं माना बीजेपी हाईकमान का फैसला, जगदीश शेट्टार बोले- किसी भी कीमत… बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बीजेपी की पहली लिस्ट में 32 उम्मदीवार ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं जबकि 30 एससी और 16 एसटी जाति के उम्मीदवार हैं। पहली लिस्ट में 8 महिला उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बीजेपी द्वारा बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान एक या दो दिनों में कर दिया जाएगा। अरुण सिंह ने बताया कि बीजेपी की पहली लिस्ट में पांच वकील, नौ डॉक्टर, तीन अकादमिक क्षेत्र से, एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के नाम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए तीन कर्मचारी और आठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। https://www.jansatta.com/blank.html

