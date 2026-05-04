Biswanath Assembly Election Result 2026 (बिश्वनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बिश्वनाथ विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बिश्वनाथ विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Promod Borthakur को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Anjan Borah को उम्मीदवार बनाया। बिश्वनाथ सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के प्रमोद बोरठाकुर ने जीत हासिल की थी। बिश्वनाथ सीट पर हार जीत का अंतर 9210 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार अंजन बोराह को हराया था।

बिश्वनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Biswanath Election Result 2026

यहां देखें बिश्वनाथ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Biswanath (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिश्वनाथ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananta Gogoi Rs 76,07,000 ~ 76 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Jayanta Borah Rs 13,31,80,355 ~ 13 Crore+ / Rs 3,65,89,337 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 42 12th Pass Pallab Lochan Das / Cases Age Education 0 47 Graduate Sahidul Alam Rs 21,02,000 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Teharu Gour Rs 20,54,500 ~ 20 Lacs+ / Rs 19,00,000 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 41 12th Pass

बिश्वनाथ में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Biswanath Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बिश्वनाथ में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Promod Borthakur 2016 Promod Borthakur 2011 Shri Prabin Hazarika

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।