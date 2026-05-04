Bishnupur (SC) Assembly Election Result 2026 (बिश्नुपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बिश्नुपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बिश्नुपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dilip Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Agniswar Naskar को उम्मीदवार बनाया। बिश्नुपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के दिलीप मंडल ने जीत हासिल की थी। बिश्नुपुर सीट पर हार जीत का अंतर 58832 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अग्निस्वर नस्कर को हराया था।

बिश्नुपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bishnupur (SC) Election Result 2026

यहां देखें बिश्नुपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bishnupur (SC) (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिश्नुपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

बिश्नुपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bishnupur (SC) Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बिश्नुपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।