Bishnupur Assembly Election Result 2026 (बिश्नुपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बिश्नुपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बिश्नुपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Tanmay Ghosh (BUMBA) को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Archita Bid को उम्मीदवार बनाया। बिश्नुपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के तन्मय घोष (बुम्बा) ने जीत हासिल की थी। बिश्नुपुर सीट पर हार जीत का अंतर 11420 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार अर्चिता बिड को हराया था।

बिश्नुपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bishnupur Election Result 2026

यहां देखें बिश्नुपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bishnupur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिश्नुपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Sardar Rs 1,57,71,156 ~ 1 Crore+ / Rs 14,68,898 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 5 51 Graduate Arghya Naskar Rs 68,43,503 ~ 68 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Post Graduate Dilip Mondal / Cases Age Education 0 58 12th Pass Haran Mondal Rs 1,25,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 5th Pass Purnendu Naskar Rs 19,24,463 ~ 19 Lacs+ / Rs 2,47,376 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 30 12th Pass Rabindranath Ranjan / Cases Age Education 0 49 8th Pass Shyamal Dal Rs 38,71,309 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 10th Pass Uttam Naskar Rs 69,64,814 ~ 69 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 10th Pass

बिश्नुपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bishnupur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बिश्नुपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dilip Mondal 2016 Dilip Mondal 2011 Dilip Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।