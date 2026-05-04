असम की बिरसिंग-जरुआ विधानसभा सीट पर कुल 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की बिरसिंग-जरुआ विधान सभा सीट से Abdus Sobur Miah, SUCI(C) से, Akbar Ali Mondal, The National Road Map Party of India से, Ali Akbar Miah, All India United Democratic Front से, Madhabi Das, BJP से, Mohar Uddin Mondal, Vikas India Party से, Rafiqul Islam, IND से, Reza Amin, IND से, Shahinoor Islam, Apni Jantantrik Party से, Wazed Ali Choudhury, INC से उम्मीदवार हैं।

असम में बिरसिंग-जरुआ विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। बिरसिंग-जरुआ विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

बिरसिंग-जरुआ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Birsing Jarua Election Result 2026

यहां देखें बिरसिंग-जरुआ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Birsing Jarua (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिरसिंग-जरुआ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdus Sobur Miah Rs 71,60,000 ~ 71 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Post Graduate Akbar Ali Mondal Rs 20,09,040 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 29 12th Pass Ali Akbar Miah / Cases Age Education 0 67 Graduate Madhabi Das Rs 4,45,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Graduate Mohar Uddin Mondal Rs 2,78,40,000 ~ 2 Crore+ / Rs 29,35,531 ~ 29 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Post Graduate Rafiqul Islam / Cases Age Education 0 35 12th Pass Reza Amin Rs 2,81,92,518 ~ 2 Crore+ / Rs 2,13,90,000 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 50 Post Graduate Shahinoor Islam Rs 3,70,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 10th Pass Wazed Ali Choudhury / Cases Age Education 0 63 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।