Binpur Assembly Election Result 2026 (बिनपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बिनपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बिनपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Debnath Hansda को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Palan Saren को उम्मीदवार बनाया। बिनपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के देवनाथ हंसदा ने जीत हासिल की थी। बिनपुर सीट पर हार जीत का अंतर 39494 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार पालन ​​सारेन को हराया था।

बिनपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Binpur Election Result 2026

यहां देखें बिनपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Binpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिनपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhim Saren Rs 63,519 ~ 63 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 41 8th Pass Bholanath Sardar Rs 35,66,000 ~ 35 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Birbaha Hansda / Cases Age Education 0 43 Graduate Dr. Pranat Tudu Rs 5,76,09,000 ~ 5 Crore+ / Rs 23,00,000 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 1 48 Graduate Professional Golapi Saren Rs 78,12,146 ~ 78 Lacs+ / Rs 9,67,562 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Mrityunjay Saren / Cases Age Education 0 29 Graduate Rabindranath Sardar Rs 3,20,515 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Rajib Mudi Rs 1,04,020 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Graduate Samay Hansda / Cases Age Education 0 41 Graduate

बिनपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Binpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बिनपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Debnath Hansda 2016 Khagendranath Hembram 2011 Dibakar Hansda

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।