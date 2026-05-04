असम की बिन्नाकंडी विधानसभा सीट पर कुल 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की बिन्नाकंडी विधान सभा सीट से Abdul Hannan, IND से, Fajlul Karim Chowdhury, IND से, Forij Uddin, IND से, Imdadur Rahman, IND से, Mohammed Badruddin Ajmal, All India United Democratic Front से, Mohammed Kabir Ahmed, IND से, Nazmul Alam Laskar, IND से, Prafulla Baglari, IND से, Rejaul Karim Chowdhury, Assam Jatiya Parishad से, Shahab Uddin Majumdar, Asom Gana Parishad से, Shamsul Haque Laskar, IND से, Zakaria Hussain, IND से उम्मीदवार हैं।

असम में बिन्नाकंडी विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। बिन्नाकंडी विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

बिन्नाकंडी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Binnakandi Election Result 2026

यहां देखें बिन्नाकंडी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Binnakandi (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिन्नाकंडी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Hannan Rs 18,20,000 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 79 8th Pass Fajlul Karim Chowdhury Rs 1,75,67,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Graduate Forij Uddin / Cases Age Education 0 40 12th Pass Imdadur Rahman Rs 40,150 ~ 40 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 8th Pass Mohammed Badruddin Ajmal Rs 2,26,31,00,580 ~ 226 Crore+ / Rs 45,12,915 ~ 45 Lacs+ Cases Age Education 2 70 12th Pass Mohammed Kabir Ahmed / Cases Age Education 0 33 5th Pass Nazmul Alam Laskar Rs 3,47,782 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Literate Prafulla Baglari Rs 36,35,000 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Rejaul Karim Chowdhury / Cases Age Education 2 46 10th Pass Shahab Uddin Majumdar Rs 3,05,59,000 ~ 3 Crore+ / Rs 1,58,00,000 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 2 50 8th Pass Shamsul Haque Laskar Rs 8,48,500 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 12th Pass Zakaria Hussain / Cases Age Education 0 26 8th Pass

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।