असम की बिन्नाकंडी विधानसभा सीट पर कुल 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की बिन्नाकंडी विधान सभा सीट से Abdul Hannan, IND से, Fajlul Karim Chowdhury, IND से, Forij Uddin, IND से, Imdadur Rahman, IND से, Mohammed Badruddin Ajmal, All India United Democratic Front से, Mohammed Kabir Ahmed, IND से, Nazmul Alam Laskar, IND से, Prafulla Baglari, IND से, Rejaul Karim Chowdhury, Assam Jatiya Parishad से, Shahab Uddin Majumdar, Asom Gana Parishad से, Shamsul Haque Laskar, IND से, Zakaria Hussain, IND से उम्मीदवार हैं।

असम में बिन्नाकंडी विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। बिन्नाकंडी विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

बिन्नाकंडी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Binnakandi Election Result 2026

यहां देखें बिन्नाकंडी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Candidates Party Status
Abdul Hannan IND Awaited
Fajlul Karim Chowdhury IND Awaited
Forij Uddin IND Awaited
Imdadur Rahman IND Awaited
Mohammed Badruddin Ajmal All India United Democratic Front Awaited
Mohammed Kabir Ahmed IND Awaited
Nazmul Alam Laskar IND Awaited
Prafulla Baglari IND Awaited
Rejaul Karim Chowdhury Assam Jatiya Parishad Awaited
Shahab Uddin Majumdar Asom Gana Parishad Awaited
Shamsul Haque Laskar IND Awaited
Zakaria Hussain IND Awaited

Binnakandi (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिन्नाकंडी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026

Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities
Abdul Hannan IND-flag Rs 18,20,000 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 79 8th Pass
Fajlul Karim Chowdhury IND-flag Rs 1,75,67,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 38 Graduate
Forij Uddin IND-flag /
Cases Age Education
0 40 12th Pass
Imdadur Rahman IND-flag Rs 40,150 ~ 40 Thou+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 37 8th Pass
Mohammed Badruddin Ajmal All India United Democratic Front-flag Rs 2,26,31,00,580 ~ 226 Crore+ / Rs 45,12,915 ~ 45 Lacs+
Cases Age Education
2 70 12th Pass
Mohammed Kabir Ahmed IND-flag /
Cases Age Education
0 33 5th Pass
Nazmul Alam Laskar IND-flag Rs 3,47,782 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 56 Literate
Prafulla Baglari IND-flag Rs 36,35,000 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 61 Graduate
Rejaul Karim Chowdhury Assam Jatiya Parishad-flag /
Cases Age Education
2 46 10th Pass
Shahab Uddin Majumdar Asom Gana Parishad-flag Rs 3,05,59,000 ~ 3 Crore+ / Rs 1,58,00,000 ~ 1 Crore+
Cases Age Education
2 50 8th Pass
Shamsul Haque Laskar IND-flag Rs 8,48,500 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 50 12th Pass
Zakaria Hussain IND-flag /
Cases Age Education
0 26 8th Pass

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।

Live Updates
07:52 (IST) 4 May 2026

किस्सा मुख्यमंत्री का - ‘आंदोलन लंबा चलेगा, ऊर्जा बचाकर रखनी होगी’

असम की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहती। वे एक पूरे दौर, एक आंदोलन और एक पीढ़ी की उम्मीदों को अपने भीतर समेटे होते हैं। प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम उन्हीं में आता है। एक साधारण छात्र नेता से लेकर राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर सिर्फ पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि का उदाहरण भी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।

07:44 (IST) 4 May 2026

जोरहाट में जोरहाट, मरियानी और तिताबोर क्षेत्रों की गिनती होगी

असम: जोरहाट में एक मतगणना केंद्र के बाहर के दृश्य। यहां जोरहाट, मरियानी और तिताबोर विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती की जाएगी। 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

https://twitter.com/ANI/status/2051120419055505435?s=20

07:24 (IST) 4 May 2026

स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न दलों के एजेंट पहुंचने लगे

असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के तहत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों (एलएसी) के स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट गुवाहाटी के मणिराम देवान ट्रेड सेंटर में पहुंचने लगे हैं। 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

07:15 (IST) 4 May 2026

बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई का दावा- असम की जनता मजबूत जनादेश देगी

असम के दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, "वोटों की गिनती अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पूरे असम में यह महसूस किया जा सकता है कि लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी और बीजेपी-नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम तक असम की जनता एक मजबूत जनादेश देगी, जिसके तहत लगातार बीजेपी-नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और हिमंत बिस्वा सरमा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।"

https://twitter.com/ANI/status/2051113344548139208?s=20

06:57 (IST) 4 May 2026

बहुमत का आंकड़ा 64, BJP को 80+ सीटों का अनुमान

बहुमत के लिए 64 सीटें जरूरी हैं, जबकि एग्जिट पोल्स में भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं।

06:43 (IST) 4 May 2026

722 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। 35 जिलों के 40 काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के बीच EVM खोली जाएंगी।

06:36 (IST) 4 May 2026

एग्जिट पोल में BJP को बढ़त

ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इससे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की दूसरी बार वापसी की संभावना मजबूत दिख रही है।

06:35 (IST) 4 May 2026

आज आएगा असम चुनाव का फैसला

असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती जल्द शुरू होगी, जिससे साफ होगा कि सत्ता में कौन आएगा।