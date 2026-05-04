Bijpur Assembly Election Result 2026 (बिजपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बिजपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बिजपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Subodh Adhikary को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Subhranshu Roy को उम्मीदवार बनाया। बिजपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सुबोध अधिकारी ने जीत हासिल की थी। बिजपुर सीट पर हार जीत का अंतर 13347 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुभ्रांशु रॉय को हराया था।

बिजपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bijpur Election Result 2026

यहां देखें बिजपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bijpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिजपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Debasish Rakshit Rs 1,81,69,684 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 6 60 Graduate Mohit Dubey Rs 98,811 ~ 98 Thou+ / Rs 1,46,319 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 25 10th Pass Prem Bansfore / Cases Age Education 2 34 12th Pass Premchand Mishra Rs 25,66,343 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 12th Pass Sajal Karmakar Rs 20,000 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 44 10th Pass Sarat Chandra Biswas / Cases Age Education 0 55 Others Shibabrata Guharoy Rs 82,21,064 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 12th Pass Sima Nandy Rs 21,95,481 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Subodh Adhikary / Cases Age Education 4 53 Graduate Subrota Roy Rs 45,71,504 ~ 45 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 46 5th Pass Sudipta Chanda Rs 3,68,705 ~ 3 Lacs+ / Rs 2,70,891 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 43 12th Pass Sudipta Das / Cases Age Education 9 41 12th Pass Tuntun Yadav Rs 84,875 ~ 84 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 12th Pass

बिजपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bijpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बिजपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Subodh Adhikary 2016 Subhranshu Roy 2011 Subhranshu Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।