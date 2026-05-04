Bijni Assembly Election Result 2026 (बिजनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बिजनी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बिजनी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ajoy Kumar Ray को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bodoland Peoples Front ने Kamalshing Narzary को उम्मीदवार बनाया। बिजनी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अजय कुमार रे ने जीत हासिल की थी। बिजनी सीट पर हार जीत का अंतर 1003 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bodoland Peoples Front उम्मीदवार कमलशिंग नरज़री को हराया था।

बिजनी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bijni Election Result 2026

यहां देखें बिजनी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bijni (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिजनी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Hai Nagari Rs 3,14,54,433 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 34 12th Pass Arup Kumar Dey Rs 8,28,55,861 ~ 8 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 42 Graduate Dimbeswar Boro / Cases Age Education 0 45 Graduate Kamal Sing Narzary Rs 86,09,326 ~ 86 Lacs+ / Rs 26,09,000 ~ 26 Lacs+ Cases Age Education 0 66 12th Pass Kandarpa Ray Rs 3,77,948 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 10th Pass Khalilur Rahman / Cases Age Education 0 59 Graduate Manaranjan Barman Rs 11,09,432 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Musukha Basumatary Rs 64,09,147 ~ 64 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 12th Pass Naba Kumar Sarania / Cases Age Education 2 56 Graduate Nashir Uddin Khan Rs 20,54,000 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 12th Pass Nilanjana Chakraborty Rs 1,75,59,473 ~ 1 Crore+ / Rs 24,68,904 ~ 24 Lacs+ Cases Age Education 0 42 12th Pass Prabhat Basumatary / Cases Age Education 0 48 Graduate Rajat Kanti Saha Rs 1,72,89,808 ~ 1 Crore+ / Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 48 12th Pass

बिजनी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bijni Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बिजनी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ajoy Kumar Ray 2016 Kamalshing Narzary 2011 Kamalshing Narzary

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।