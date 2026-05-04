Bihpuria Assembly Election Result 2026 (बिहपुरिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बिहपुरिया विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बिहपुरिया विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Dr. Amiya Kumar Bhuyan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Bhupen Kumar Borah को उम्मीदवार बनाया। बिहपुरिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के डॉ. अमिया कुमार भुयान ने जीत हासिल की थी। बिहपुरिया सीट पर हार जीत का अंतर 10178 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार भूपेन कुमार बोराह को हराया था।

बिहपुरिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bihpuria Election Result 2026

यहां देखें बिहपुरिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bihpuria (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिहपुरिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhupen Kumar Borah Rs 11,26,36,872 ~ 11 Crore+ / Rs 6,47,859 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Post Graduate Dr. Diganta Gogoi Rs 74,44,978 ~ 74 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Doctorate Hemen Gogoi / Cases Age Education 0 52 Graduate Narayan Bhuyan Rs 8,31,56,135 ~ 8 Crore+ / Rs 28,99,604 ~ 28 Lacs+ Cases Age Education 1 55 Graduate

बिहपुरिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bihpuria Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बिहपुरिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Amiya Kumar Bhuyan 2016 Debananda Hazarika 2011 Bhupen Kumar Borah

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।