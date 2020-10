Bihar Elections 2020: मुख्यमंत्री और JDU प्रमुख नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले LJP चीफ चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम के दबाव में हैं, इसलिए वे उनके साथ 12 रैलियां साथ में करेंगे। यह बात लोजपा अध्यक्ष ने अंग्रेजी चैनल ‘India Today’ से खात बातचीत में कही है।

बकौल पासवान, अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं, मैं एनडीए ज्वॉइन नहीं करूंगा। मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा।” हालांकि, चिराग ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी के साथ उनकी पार्टी की होगी। उस सरकार में जेडीयू और नीतीश कुमार नहीं होंगे, जो 15 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। उन्होंने बताया, मुझे यकीन है कि 10 नवंबर के बाद बिहार में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी।

इसी बीच, बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र यादव ने शनिवार को साफ कर दिया- बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है कि लोजपा हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम चिराग पासवान को बताना चाहते हैं कि वह भ्रम न पालें। भाजपा और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे।

देखें, और क्या बोले यादव?:

#WATCH: “Ultra-Leftist forces want to spread their wings in Bihar through RJD given its weak leadership under Tejashwi Yadav,” says BJP’s Bhupender Yadav#BiharElections2020 pic.twitter.com/RIc5aoccQg

— ANI (@ANI) October 17, 2020