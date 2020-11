Bihar Elections: इधर वोटों की गिनती, उधर मछली ले घूम रहे RJD समर्थक; तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भी ‘टोटका’

बिहार में शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधने वाला है। चुनाव में इस बार महागठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव के नाम को भी किनारे रखा गया और तेजस्वी यादव ही चेहरा रहे। तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। वोटों की शुरूआती गिनती में आरजेडी के दफ्तर और तेजस्वी के घर के बाहर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। हालांकि दोपहर 11:30 की बात करें तो एनडीए आगे चल रहा है। उधर आरजेडी के कार्यकर्ता तेजस्वी की तस्वीर और मछली लेकर घूम रहे हैं। वे तेजस्वी यादव के घर के बाहर टोटका करते नजर आए।

दरअसल मछली को शुभ माना जाता है। इसलिए कार्यकर्ता मछली लेकर तेजस्वी यादव के घऱ के बाहर पहुंचे। अगर सुबह की बात करें ते जेडीयू और बीजेपी दफ्तरों के बाहर शांति थी लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता उत्साह में इकट्ठे थे। रुझानों को देखते हुए अब जेडीयू और बीजेपी दफ्तर के बाहर भी रौनक नजर आने लगी है।

Patna: Supporters of RJD leader Tejashwi Yadav outside his residence as counting of votes for #BiharElection2020 is underway pic.twitter.com/VvJAlZg8uv

