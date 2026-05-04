Bidhannagar Assembly Election Result 2026 (बिधाननगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बिधाननगर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बिधाननगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sujit Bose S/o – Late Ajit Bose को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sabya Sachi Dutta S/o – Late Gouri Sankar Dutta को उम्मीदवार बनाया। बिधाननगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सुजीत बोस पुत्र स्वर्गीय अजीत बोस ने जीत हासिल की थी। बिधाननगर सीट पर हार जीत का अंतर 7997 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता पुत्र स्वर्गीय गौरी शंकर दत्ता को हराया था।

बिधाननगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bidhannagar Election Result 2026

यहां देखें बिधाननगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bidhannagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बिधाननगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ranajit Mukherjee Rs 63,58,022 ~ 63 Lacs+ / Rs 10,66,832 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Sarat Mukherjee Rs 1,63,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Shampa Mukherjee / Cases Age Education 0 50 Graduate Sharadwat Mukherjee Rs 15,72,26,453 ~ 15 Crore+ / Rs 48,30,854 ~ 48 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Soumyajit Raha Rs 2,17,24,410 ~ 2 Crore+ / Rs 44,92,957 ~ 44 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Post Graduate Sujit Bose / Cases Age Education 0 63 10th Pass Sujit Bose Rs 47,59,400 ~ 47 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Sujit Pal Rs 1,00,833 ~ 1 Lacs+ / Rs 3,000 ~ 3 Thou+ Cases Age Education 0 28 Post Graduate Swetaketu Nandy / Cases Age Education 0 59 Graduate Uma Panda Rs 14,02,238 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 Post Graduate

बिधाननगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bidhannagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बिधाननगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sujit Bose 2016 Sujit Bose 2011 Sujit Bose

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।