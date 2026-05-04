असम की भेरगांव विधानसभा सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की भेरगांव विधान सभा सीट से Anchula Gwra Daimary, INC से, Binoy Kumar Basumatary, Voters Party International से, Dipak Rajbongshi, Gana Suraksha Party से, Maheswar Baro, Bodoland Peoples Front से, Nerswn Boro, United Peoples Party Liberal से, Prabhat Das Panika, Jharkhand Mukti Morcha से, Subrata Shill, IND से, Swarnalata Chaliha, SUCI(C) से उम्मीदवार हैं।

असम में भेरगांव विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। भेरगांव विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

भेरगांव विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bhergaon Election Result 2026

यहां देखें भेरगांव की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bhergaon (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भेरगांव विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anchula Gwra Daimary Rs 43,97,302 ~ 43 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Others Binoy Kumar Basumatary Rs 2,28,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 10th Pass Dipak Rajbongshi / Cases Age Education 0 34 12th Pass Maheswar Baro Rs 1,68,59,708 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 12th Pass Nerswn Boro Rs 1,14,57,000 ~ 1 Crore+ / Rs 2,50,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Graduate Prabhat Das Panika / Cases Age Education 0 45 12th Pass Subrata Shill Rs 7,65,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 10th Pass Swarnalata Chaliha Rs 32,300 ~ 32 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Post Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।