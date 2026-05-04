असम की भवानीपुर-सोरहोग विधानसभा सीट पर कुल 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की भवानीपुर-सोरहोग विधान सभा सीट से Farhad Ali, All India United Democratic Front से, Faruque Abdullah Ahmed, IND से, Manoranjan Talukdar, CPI(M) से, Ranjeet Kumar Dass, BJP से, Shukur Ali, IND से उम्मीदवार हैं।

असम में भवानीपुर-सोरहोग विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। भवानीपुर-सोरहोग विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

भवानीपुर-सोरहोग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bhawanipur Sorbhog Election Result 2026

यहां देखें भवानीपुर-सोरहोग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bhawanipur Sorbhog (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भवानीपुर-सोरहोग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Farhad Ali Rs 5,61,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 36 Graduate Faruque Abdullah Ahmed Rs 10,20,300 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Manoranjan Talukdar / Cases Age Education 0 72 Graduate Ranjeet Kumar Dass Rs 9,51,73,435 ~ 9 Crore+ / Rs 74,82,093 ~ 74 Lacs+ Cases Age Education 0 60 Post Graduate Shukur Ali Rs 1,56,890 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 34 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।