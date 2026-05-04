Bhatpara Assembly Election Result 2026 (भाटपारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की भाटपारा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। भाटपारा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Pawan Kumar Singh को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Jitendra Shaw (JITU) को उम्मीदवार बनाया। भाटपारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के पवन कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। भाटपारा सीट पर हार जीत का अंतर 13687 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार जितेंद्र शॉ (जीतू) को हराया था।

भाटपारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bhatpara Election Result 2026

यहां देखें भाटपारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bhatpara (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भाटपारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdullah Khan Saheb Rs 25,000 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 8th Pass Amit Gupta Rs 1,05,78,428 ~ 1 Crore+ / Rs 3,12,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 6 44 Graduate Ash Narayan Singh / Cases Age Education 0 65 8th Pass Dharmendra Shaw Rs 32,79,736 ~ 32 Lacs+ / Rs 2,55,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 57 8th Pass Gaurab Prasad Rs 21,64,255 ~ 21 Lacs+ / Rs 22,34,195 ~ 22 Lacs+ Cases Age Education 0 36 Graduate Pawan Kumar Singh / Cases Age Education 0 35 Graduate Pawan Kumar Singh Rs 6,81,76,113 ~ 6 Crore+ / Rs 84,61,362 ~ 84 Lacs+ Cases Age Education 11 38 Graduate Sadananda Rajak Rs 53,19,438 ~ 53 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Sujit Bose / Cases Age Education 0 63 Graduate

भाटपारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bhatpara Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें भाटपारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Pawan Kumar Singh 2016 Arjun Singh 2011 Arjun Singh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।