Bhatar Assembly Election Result 2026 (भातर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की भातर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। भातर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Adhikari Mangobinda को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Mahendranath Kowar को उम्मीदवार बनाया। भातर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मंगोबिंदा अधिकारी ने जीत हासिल की थी। भातर सीट पर हार जीत का अंतर 31741 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार महेंद्रनाथ कोवार को हराया था।

भातर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bhatar Election Result 2026

यहां देखें भातर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bhatar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भातर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Botham Chowdhury Rs 22,96,427 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Literate Buddhadeb (Ali) Rs 7,500 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Literate Dhurjati Maji / Cases Age Education 0 75 Post Graduate Hasina Khatun Rs 59,14,631 ~ 59 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass Karfa Soumen Rs 2,60,87,473 ~ 2 Crore+ / Rs 3,58,50,581 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 6 34 Post Graduate Koner Shantanu / Cases Age Education 2 39 Graduate Lakshmi Narayan Hemram Rs 9,500 ~ 9 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 8th Pass Nazrul Islam Rs 13,31,385 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate Sk Sariful Basar / Cases Age Education 0 44 12th Pass Somnath Sain Rs 15,000 ~ 15 Thou+ / Rs 18,00,000 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 46 8th Pass

भातर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bhatar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें भातर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Adhikari Mangobinda 2016 Subhash Mondal 2011 Banamali Hazra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।