Bharatpur Assembly Election Result 2026 (भरतपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की भरतपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। भरतपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Humayun Kabir को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Iman Kalyan Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। भरतपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के हुमायूं कबीर ने जीत हासिल की थी। भरतपुर सीट पर हार जीत का अंतर 43083 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार इमान कल्याण मुखर्जी को हराया था।

भरतपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bharatpur Election Result 2026

यहां देखें भरतपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bharatpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भरतपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abu Kowsar Malek Ismile Rs 33,44,588 ~ 33 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 Graduate Ajay Rano Rs 2,33,135 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 12th Pass Anamika Ghosh / Cases Age Education 6 38 Post Graduate Anowar Hossain Molla Rs 30,83,973 ~ 30 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 10th Pass Azheruddin Md (Sizar) Rs 64,25,000 ~ 64 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 45 Graduate Badan Ghosh / Cases Age Education 0 69 10th Pass Jinnatun Nahar Gulsan Begam Rs 21,96,852 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 58 Graduate Mustafijur Rahaman (Suman) Rs 2,13,66,960 ~ 2 Crore+ / Rs 25,35,924 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 3 45 10th Pass Nowfal Md Safiulla ( Albert) / Cases Age Education 1 38 Post Graduate Vivekananda Ghosh Rs 5,29,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 8th Pass

भरतपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bharatpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें भरतपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Humayun Kabir 2016 Kamalesh Chatterjee 2011 Saikh Id Mohammad

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।