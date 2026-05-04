Bhangar Assembly Election Result 2026 (भांगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की भांगर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। भांगर विधानसभा सीट पर इस बार Rashtriya Secular Majlis Party ने Md. Nawsad Siddique को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Karim Rezaul को उम्मीदवार बनाया। भांगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Rashtriya Secular Majlis Party के मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल की थी। भांगर सीट पर हार जीत का अंतर 26151 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार करीम रेजाउल को हराया था।

भांगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bhangar Election Result 2026

यहां देखें भांगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bhangar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भांगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Akiyabul Middya Rs 21,60,100 ~ 21 Lacs+ / Rs 15,85,500 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 4 27 8th Pass Ikbal Molla Rs 7,16,500 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Jayanta Gayen / Cases Age Education 0 44 Graduate Kamaluddin Molla Rs 3,89,968 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 30 8th Pass Karimul Molla Rs 2,08,700 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 8th Pass Mafijul Ali Biswas / Cases Age Education 1 27 8th Pass Mahabubul Islam Rs 1,07,67,500 ~ 1 Crore+ / Rs 14,80,000 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 50 8th Pass Masadul Molla Rs 4,68,262 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Md Mir Samsuddin / Cases Age Education 1 32 8th Pass Md Momtajur Rahaman Molla Rs 88,974 ~ 88 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 34 12th Pass Md Nawsad Siddique Rs 55,69,232 ~ 55 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 16 33 Post Graduate Md Rabiul Islam Gazi / Cases Age Education 0 45 10th Pass Mirja Hasan Rs 29,24,915 ~ 29 Lacs+ / Rs 7,80,386 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 11 46 10th Pass Naosan Molla Rs 22,86,797 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 51 Literate Rafique Akunji / Cases Age Education 0 57 10th Pass Rajib Ahamed Rs 8,70,941 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Graduate Saokat Molla Rs 3,83,01,931 ~ 3 Crore+ / Rs 20,60,184 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Post Graduate Sima Bhattacharyya / Cases Age Education 0 45 10th Pass Sujata Ranjan Rs 62,674 ~ 62 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 5th Pass

भांगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bhangar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें भांगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Md. Nawsad Siddique 2016 Abdur Razzak Molla 2011 Badal Jamadar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।