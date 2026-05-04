Bhagawangola Assembly Election Result 2026 (भगवानगोला विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की भगवानगोला विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। भगवानगोला विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Idris Ali को उम्मीदवार बनाया। वहीं Communist Party Of India (Marxist) ने Md. Kamal Hossain को उम्मीदवार बनाया। भगवानगोला सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के इद्रीस अली ने जीत हासिल की थी। भगवानगोला सीट पर हार जीत का अंतर 106008 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Communist Party Of India (Marxist) उम्मीदवार मोहम्मद कमल हुसैन को हराया था।

भगवानगोला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bhagawangola Election Result 2026

यहां देखें भगवानगोला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bhagawangola (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भगवानगोला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

भगवानगोला में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bhagawangola Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें भगवानगोला में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Idris Ali

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।