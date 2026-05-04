Bhagabanpur Assembly Election Result 2026 (भगवानपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की भगवानपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। भगवानपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Rabindranath Maity को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Ardhendu Maity को उम्मीदवार बनाया। भगवानपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के रवींद्रनाथ मैती ने जीत हासिल की थी। भगवानपुर सीट पर हार जीत का अंतर 27549 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार अर्धेन्दु मैती को हराया था।

भगवानपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bhagabanpur Election Result 2026

यहां देखें भगवानपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bhagabanpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भगवानपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Biswajit Panigrahi Rs 5,77,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Post Graduate Dibyendu Maity Rs 3,73,892 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Gopal Chandra Patra / Cases Age Education 0 61 Post Graduate Makhan Lal Mahapatra Rs 11,92,970 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 10th Pass Manab Kumar Parua Rs 2,38,27,137 ~ 2 Crore+ / Rs 10,23,936 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 4 47 12th Pass Prativa Rani Kar Shasmal / Cases Age Education 0 44 10th Pass Santanu Pramanik Rs 33,40,567 ~ 33 Lacs+ / Rs 7,96,168 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 4 41 Post Graduate

भगवानपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bhagabanpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें भगवानपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rabindra Nath Maity 2016 Ardhendu Maity 2011 Ardhendu Maity

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।