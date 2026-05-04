Bhabanipur Assembly Election Result 2026 (भवानीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। भवानीपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sobhandeb Chattopadhyay को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rudranil Ghosh को उम्मीदवार बनाया। भवानीपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने जीत हासिल की थी। भवानीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 28719 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रुद्रनील घोष को हराया था।

भवानीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bhabanipur Election Result 2026

यहां देखें भवानीपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bhabanipur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें भवानीपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anumita Shaw Rs 22,708 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Post Graduate Malay Guha Roy Rs 2,66,25,250 ~ 2 Crore+ / Rs 6,32,705 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 58 Graduate Mamata Banerjee / Cases Age Education 0 71 Post Graduate Manika Mukherjee Rs 7,00,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Graduate Professional Mumtaz Ali Rs 30,100 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate Narayan Das / Cases Age Education 0 66 12th Pass Pradip Prasad Rs 1,83,585 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 58 12th Pass Safar Sekh Rs 25,480 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 5th Pass Shrijeeb Biswas / Cases Age Education 1 35 Graduate Professional Sk Safi Ahamed Rs 25,480 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 8th Pass Subrata Bose Rs 49,83,476 ~ 49 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Suvendu Adhikari / Cases Age Education 29 57 Post Graduate

भवानीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bhabanipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें भवानीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sobhandeb Chattopadhyay 2016 Mamata Banerjee 2011 Subrata Bakshi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।