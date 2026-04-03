पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। मोथाबाड़ी, सजापुर, आसनसोल, समेत 9 सीटों उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है।

नीचे दी गई टेबल में सभी उम्मीदवारों का नाम और उनकी सीट देखिए-

सीट प्रत्याशी मोथाबाड़ी मोहम्मद मुस्तहिद सजापुर रेजाउल करीम कांडी मिस्बाहुल इस्लाम आसनसोल दानिश अजीज मुरारई तासीर शेख नलहाटी हाजी अंसार बारासात मोनैम सरदार करणदिघी महबूब आलम सूती असदुल एसके बशीरहाट शबाना परवीन हावड़ा असिक राज मंडल

इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में AIMIM, हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हुमायूं कबीर ओवैसी के गठबंधन ने पहले ही ऐलान किया है कि वह कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हुमायूं कबीर पार्टी भी कई विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।

हम लोकसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे- ओवैसी

ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनका यह गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहने वाला है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए ही साथ नहीं हैं। हम 2029 के लोकसभा चुनावों में भी साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार हमारे (गठबंधन के) उम्मीदवारों में से ज्यादा से ज्यादा लोग जीतें। बंगाल के मुसलमानों के लिए बदलाव लाने का समय आ गया है।

जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। वहीं, 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

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