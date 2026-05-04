Beleghata Assembly Election Result 2026 (बेलघाटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बेलघाटा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बेलघाटा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Paresh Paul को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Kashinath Biswas को उम्मीदवार बनाया। बेलघाटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के परेश पॉल ने जीत हासिल की थी। बेलघाटा सीट पर हार जीत का अंतर 67140 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार काशीनाथ बिस्वास को हराया था।

बेलघाटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Beleghata Election Result 2026

यहां देखें बेलघाटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Beleghata (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बेलघाटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Hazra Rs 26,720 ~ 26 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 5th Pass Debdyuti Deb Rs 5,52,075 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Post Graduate Jayanti Mitra / Cases Age Education 0 55 Post Graduate Kunal Kumar Ghosh Rs 4,12,65,007 ~ 4 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 10 58 Others Nazir Ahmed Rs 8,300 ~ 8 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Paramita Roy / Cases Age Education 0 59 Post Graduate Partha Chaudhury Rs 10,25,000 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Graduate Pritambar Das Rs 21,501 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate Shahina Javed / Cases Age Education 0 39 Graduate Sonali Saha Rs 23,307 ~ 23 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Subrata De Rs 74,89,115 ~ 74 Lacs+ / Rs 20,00,000 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 60 Graduate

बेलघाटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Beleghata Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बेलघाटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Paresh Paul 2016 Paresh Paul 2011 Paresh Paul

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।