Beldanga Assembly Election Result 2026 (बेलडांगा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बेलडांगा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बेलडांगा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Hasanuzzaman Sk को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sumit Ghosh को उम्मीदवार बनाया। बेलडांगा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के हसनुज्जमान एसके ने जीत हासिल की थी। बेलडांगा सीट पर हार जीत का अंतर 53832 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुमित घोष को हराया था।

बेलडांगा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Beldanga Election Result 2026

यहां देखें बेलडांगा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Beldanga (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बेलडांगा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bharat Kumar Jhawar Rs 10,89,31,440 ~ 10 Crore+ / Rs 1,75,69,745 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 75 Graduate Lockman Hakim Rs 4,20,900 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 76 Graduate Md Ismail / Cases Age Education 0 28 Graduate Professional Md Safiur Rahman Biswas Rs 64,30,203 ~ 64 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Professional Md Saharuddin Sk Rs 4,96,62,390 ~ 4 Crore+ / Rs 88,28,874 ~ 88 Lacs+ Cases Age Education 1 49 10th Pass Rabiul Alam Chowdhury / Cases Age Education 1 66 Graduate Rajesh Ghosh Rs 99,62,718 ~ 99 Lacs+ / Rs 14,63,858 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Post Graduate Shoaib Ahmed Rs 1,22,378 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate

बेलडांगा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Beldanga Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बेलडांगा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Hasanuzzaman Sk 2016 Safiujjaman Seikh 2011 Seikh Safiujjaman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।