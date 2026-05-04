Behali Assembly Election Result 2026 (बेहाली विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बेहाली विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बेहाली विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ranjit Dutta को उम्मीदवार बनाया। वहीं Independent ने Jayanta Borah को उम्मीदवार बनाया। बेहाली सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के रणजीत दत्ता ने जीत हासिल की थी। बेहाली सीट पर हार जीत का अंतर 29839 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Independent उम्मीदवार जयंता बोराह को हराया था।

बेहाली विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Behali Election Result 2026

यहां देखें बेहाली की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Behali (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बेहाली विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajoy Kumar Singha Rs 3,22,44,899 ~ 3 Crore+ / Rs 6,04,704 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 57 Graduate Gyanendra Sarkar Rs 1,44,39,800 ~ 1 Crore+ / Rs 30,30,348 ~ 30 Lacs+ Cases Age Education 0 66 Graduate Professional Munindra Das / Cases Age Education 0 44 10th Pass Paban Pran Rabidas Rs 24,90,000 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 12th Pass

बेहाली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Behali Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बेहाली में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ranjit Dutta 2016 Ranjit Dutta

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।