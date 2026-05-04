Behala Purba Assembly Election Result 2026 (बेहाला पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बेहाला पूर्व विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बेहाला पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ratna Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Payel Sarkar को उम्मीदवार बनाया। बेहाला पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रत्ना चटर्जी ने जीत हासिल की थी। बेहाला पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 37428 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार पायल सरकार को हराया था।

बेहाला पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Behala Purba Election Result 2026

यहां देखें बेहाला पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Behala Purba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बेहाला पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Raha Rs 74,62,847 ~ 74 Lacs+ / Rs 29,00,000 ~ 29 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Professional Ashim Chakraborty Rs 46,23,634 ~ 46 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Asish Samanta / Cases Age Education 0 42 Graduate Atanu Das Rs 38,09,728 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Professional Bholanath Patra Rs 28,89,670 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass Dr Nilay Majumdar / Cases Age Education 1 54 Graduate Professional Krishnasish Gangopadhyay Rs 72,62,822 ~ 72 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Pintu Bayen Rs 1,17,15,634 ~ 1 Crore+ / Rs 12,00,000 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 45 8th Pass Pushpa Dhali / Cases Age Education 0 61 Graduate Sankar Sikder Rs 3,39,06,000 ~ 3 Crore+ / Rs 7,60,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 3 55 Graduate Professional Subhashis Kar Rs 74,37,338 ~ 74 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Subhasish Chakraborty / Cases Age Education 0 68 Graduate Professional

बेहाला पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Behala Purba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बेहाला पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ratna Chatterjee 2016 Sovan Chatterjee 2011 Sovan Chatterjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।