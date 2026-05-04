Behala Paschim Assembly Election Result 2026 (बेहाला पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बेहाला पश्चिम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बेहाला पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Partha Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Srabanti Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। बेहाला पश्चिम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के पार्थ चटर्जी ने जीत हासिल की थी। बेहाला पश्चिम सीट पर हार जीत का अंतर 50884 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार श्राबंती चटर्जी को हराया था।

बेहाला पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Behala Paschim Election Result 2026

यहां देखें बेहाला पश्चिम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Behala Paschim (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बेहाला पश्चिम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adarsha Roy Rs 68,000 ~ 68 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Dr. Indranil Khan Rs 3,33,73,654 ~ 3 Crore+ / Rs 9,31,175 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 6 37 Post Graduate Mohit Banerjee / Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Mousumi Ghosh Nil / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Mridul Ojha Rs 11,39,662 ~ 11 Lacs+ / Rs 1,47,483 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Post Graduate Nihar Bhakta / Cases Age Education 3 55 Graduate Nihar Roy Rs 1,74,700 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 10th Pass Ratna Baitha Rs 80,500 ~ 80 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 10th Pass Ratna Chatterjee / Cases Age Education 6 54 Graduate Saibal Ray Rs 2,67,538 ~ 2 Lacs+ / Rs 2,60,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 60 Graduate Sanjoy Biswas Rs 1,78,883 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Saroop Chattopadhyay / Cases Age Education 0 57 Graduate Sutapa Das Rs 6,93,240 ~ 6 Lacs+ / Rs 66,348 ~ 66 Thou+ Cases Age Education 0 27 Post Graduate Swapan Das Rs 4,63,500 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Post Graduate

बेहाला पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Behala Paschim Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बेहाला पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Partha Chatterjee 2016 Partha Chatterjee 2011 Partha Chatterjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।