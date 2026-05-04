Basirhat Uttar Assembly Election Result 2026 (बसीरहाट उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बसीरहाट उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बसीरहाट उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rafikul Islam Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Rashtriya Secular Majlis Party ने Md Baijid Amin को उम्मीदवार बनाया। बसीरहाट उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रफीकुल इस्लाम मंडल ने जीत हासिल की थी। बसीरहाट उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 89351 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Rashtriya Secular Majlis Party उम्मीदवार एमडी बैजिद अमीन को हराया था।

बसीरहाट उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Basirhat Uttar Election Result 2026

यहां देखें बसीरहाट उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Basirhat Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बसीरहाट उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashikul Islam Rs 5,22,500 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Graduate Kaushik Mondal Rs 1,500 ~ 1 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 10th Pass Koushik Sidhartha / Cases Age Education 0 42 Graduate Md. Musa Karemulla Rs 38,35,060 ~ 38 Lacs+ / Rs 7,00,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 36 Graduate Md. Tauseffur Rahman Rs 20,24,212 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 5th Pass Mokaddas Hossain / Cases Age Education 0 38 5th Pass Musa Haque Mondal Rs 60,20,000 ~ 60 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Rehena Rahaman Rs 1,34,53,928 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 8th Pass Sahanur Mondal / Cases Age Education 0 25 8th Pass Subhasis Das Rs 1,67,445 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 8th Pass

बसीरहाट उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Basirhat Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बसीरहाट उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rafikul Islam Mondal 2016 Rafikul Islam Mondal 2011 Mostafa Bin Quasem

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।